Incidente mortale a Zocca, perde la vita un motociclista

Oggi pomeriggio intorno alle 16.30 a Monteombraro, frazione di Zocca, un 55enne residente a Zocca, per cause in corso di accertamento, alla guida di un motociclo si è scontrato con una autovettura condotta da un 50enne modenese e con a bordo moglie e figli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Montese per i rilievi tecnici.

Il motociclista, a seguito del violento impatto, ha riportato lesioni gravissime ed è deceduto sul colpo, mentre conducente ed occupanti dell’autovettura sono rimasti illesi. La salma e’ stata trasportata presso l’istituto di medicina legale di Modena a disposizione dell’Autorità giudiziaria.