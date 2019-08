Esami di ammissione ai Corsi di Laurea di area sanitaria in Emilia Romagna: 13.368 domande su 3.696 posti a bando

Al via gli esami di ammissione che si terranno il 3 settembre per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e l’11 settembre per le Professioni Sanitarie, date uguali per tutte le altre 37 Università statali a livello nazionale.

Sono 13.368 le domande presentate sui 3.696 posti messi bando dalle 4 Università della Regione Emilia Romagna per i Corsi di Laurea di area sanitaria, comprendente sia Medicina e Odontoiatria con 6.836 domande su 1.453 posti, che le 18 Professioni Sanitarie (Infermieri, Fisioterapisti, Tecnici Radiologia ecc.) con 6.532 domande su 2.243 posti.

Altre 1.281 domande su 50 posti sono arrivate su Medicina in Inglese a Bologna, per l’esame del 12 settembre.

Rispetto allo scorso anno per Medicina e Odontoiatria, che farà l’esame il 3 settembre, le domande sono aumentate da 6.120 a 6.836, con +11,7% medio, ma con valori diversi per ognuno dei 4 Atenei.

Lo spiega una nota il prof. Angelo Mastrillo, Docente Università di Bologna e segretario nazionale della Conferenza CLPS.

L’aumento dipende soprattutto dall’Università di Ferrara che passa da 1.012 domande dello scorso anno a 1.259 (+24,4%) seguita da Parma con +13,1%, da 858 a 970, quindi Bologna con +10% da 3.287 a 3.615 e Modena-Reggio Emilia con +3%, da 963 a 992.

A determinare l’aumento delle domande per Medicina e Chirurgia ha inciso anche l’aumento dei posti a bando con +57% da 925 a 1.453, specie da parte dell’Università di Ferrara che ha triplicato i posti da 183 dello scorso anno a 600. Trattasi per Ferrara dell’unico caso nazionale – innovativo e sperimentale – in cui la selezione, come dichiarato dallo stesso Ateneo verrà fatta al termine del primo anno di corso “dando la possibilità di proseguire negli studi solo a coloro che superino gli esami del primo semestre con una media uguale o superiore del 27”.

Nel contesto nazionale delle 37 Università statali per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria si rileva un aumento delle domande del 3,2% da 9.705 dello scorso anno alle circa 65.000 attuali, che è inferiore al citato 11,7% dell’Emilia Romagna per la “particolarità” di Ferrara.

E’ ancora più alto l’incremento dei posti messi a bando con +14,5%, dai 9.705 dello scorso anno agli attuali 11.100.

I dati dettagliati per ognuna delle 22 professioni e delle 37 Università verranno presentati al meeting annuale della Conferenza dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie il 14 settembre a Bologna.