Auto urta un mezzo delle pulizie fermo in viale Italia: ferita una 58enne

Ha urtato un’Ape Piaggio porter per le pulizie ferma a margine della strada sbalzandola nell’area verde adiacente insieme alla conducente rimasta ferita. È quanto accaduto per cause in corso di accertamento ad un 82enne residente a Modena, F.R. le sue iniziali, che alla guida di una Fiat Stilo questa mattina poco dopo le 8 percorreva viale Italia in direzione via Emilia. Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’Ottavo Campale (tra via San Faustino e via Emilia), e ha comportato la chiusura della strada per quasi un’ora.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale per i rilievi e per gestire la viabilità, e il 118 che ha condotto la 58enne ferita, C.G. le sue iniziali residente a Modena, al pronto soccorso dell’Ospedale di Baggiovara. La donna è stata ricoverata per fratture multiple, mentre l’anziano, rimasto sotto shock, non ha riportato ferite.