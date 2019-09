In 918 questa mattina a Modena per il test di ammissione a Medicina e Odontoiatria

In 918 questa mattina a Modena per il test di ammissione a...

Sono arrivati in 918 questa mattina al Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Modena per sostenere il test d’ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria di Unimore.

Ne erano attesi 968, paganti ed in regola col versamento del contributo spese richiesto dall’Ateneo, non rimborsabile, di 55,00 euro. Elevata, dunque, la partecipazione pari al 94,8%.

Impiegate per la prova 12 aule e 138 persone che hanno garantito il corretto svolgimento del test: una Commissione di 18 docenti, presieduta dalla prof.ssa Daniela Giuliani, e 120 unità di personale tecnico-amministrativo che hanno coadiuvato i professori nelle operazioni di identificazione dei candidati, controllo e sorveglianza.

I ragazzi, giunti fin dalla prima mattina, e distribuiti in base all’età anagrafica, hanno cominciato ad entrare nelle aule assegnate alle 8.55. Rigide le precauzioni adottate per assicurare che tutto si svolgesse nella correttezza.

La prova è iniziata puntualmente alle ore 11.00 e non sono stati segnalati inconvenienti.

LA PROVA: 60 domande a risposta multipla in 100 minuti

La prova da affrontare era composta da un questionario, predisposto dal MIUR uguale in tutta Italia, di cui gli stessi commissari sono venuti a conoscenza al momento della apertura delle buste sigillate giunte nei giorni scorsi dal MIUR e aperte alla presenza degli studenti sorteggiati per questa operazione. Il questionario era incentrato su 60 domande a risposta multipla (di cui una sola esatta rispetto alle cinque indicate), per il quale gli studenti hanno avuto a disposizione 100 minuti. Le domande riguardavano: Biologia (18 domande) alla Chimica (12 domande) e dalla Fisica e Matematica (8 domande) alla Cultura Generale (2 domande) e al Ragionamento logico (20 domande).

Ai candidati è stato consentito di lasciare l’aula solo a conclusione della prova intorno alle 13.00.