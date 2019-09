In prevalenza sereno. Temperature: minime in diminuzione su valori attorno a 16-19 gradi. Massime senza variazioni di rilievo, valori compresi tra 26 gradi della costa e 28 gradi dell’entroterra. Venti: da deboli a moderati nord orientali nella mattina, in attenuazione e tendenti a ruotare da nord ovest dal pomeriggio. Mare: mosso al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

(Arpae)