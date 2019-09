Va in scena domani a Zocca “il mercoledì dei bimbi”: eventi dedicati ai più piccoli su sicurezza e salute

Mercoledì 4 settembre dalle 18 alle 24 su via del Mercato e piazzale del Municipio si svolgerà la manifestazione “mercoledì dei bimbi – special edition” organizzata dal Comune di Zocca.

Un’area a misura di bambino per conoscere le buone pratiche in tema di sicurezza, sicurezza stradale, salute e ambiente, divertirsi con le associazioni sportive e assaggiare i cibi del nostro Appennino. Tra le varie attività proposte ci sarà anche “Pompieropoli”, un percorso a tema sui vigili del fuoco al termine del quale sarà rilasciato un diploma di “Piccolo Pompiere”. Sono previste inoltre attività dedicate alle buone pratiche in tema di sicurezza stradale e tante idee per il tempo libero. Tutte le attività sono dedicate ai bambini dai 3 ai 14 anni.