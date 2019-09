Il 9 settembre la selezione per le triennali del DEMB di Unimore: attesi ad oggi 488 candidati

Anche nell’anno accademico 2019/20 saranno complessivamente 660 gli studenti ammessi ai tre corsi di laurea triennale del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” – DEMB di Unimore, ovvero 230 per Economia aziendale e management (CLEAM), 5 posti dei quali riservati a candidati stranieri internazionali, 5 riservati al programma Marco Polo e 5 riservati al programma China Vista Education Group, 200 per Economia e Finanza (CLEF), 10 posti dei quali riservati a candidati stranieri internazionali, 5 riservati al programma Marco Polo, 5 riservati al programma China Vista Education Group, e 230 per Economia e marketing internazionale (CLEMI), 10 posti dei quali riservati a candidati stranieri internazionali, 5 riservati al programma Marco Polo e 5 riservati al programma China Vista Education Group.

Qualora i posti riservati agli studenti stranieri provenienti dall’estero non venissero utilizzati, saranno mesi a disposizione degli studenti italiani, comunitari e stranieri legalmente soggiornanti in Italia.

Al termine della I selezione sono rimasti vacanti 108 posti per CLEAM, 41 posti per CLEMI, 125 posti per CLEF. Tali posti sono a disposizione dei candidati che hanno fatto domanda di partecipazione alla II selezione che, ad oggi, sono 488.

Per potersi candidare ed entrare in graduatoria è necessario che gli studenti abbiano sostenuto il TOLC-E (test on-line economia), un test informatizzato organizzato e gestito dal Cisia (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso), sul cui sito www.cisiaonline.it è possibile consultare il calendario e le sedi aderenti e trovare simulazioni per la preparazione alla prova di ingresso. Si può sostenere il TOLC-E presso qualsiasi sede universitaria sia prima che dopo l’iscrizione alla selezione e comunque entro le ore 24.00 del giorno precedente la scadenza prevista dal bando per la presentazione della domanda di ammissione.

Il Dipartimento di Economia Marco Biagi (DEMB) offre il test d’ingresso online TOLC-E che può essere sostenuto nel laboratorio 1 (ala est 1° piano) del Dipartimento di Economia Marco Biagi a Modena (via Berengario 51), dove saranno a disposizione computer collegati ai server del CISIA che predispone il test. La prossima imminente data utile per sostenere il test al Dipartimento di Economia Marco Biagi (DEMB) di Modena è il 5 settembre 2019.

Per partecipare occorre iscriversi sul sito del CISIA (http://www.cisiaonline.it/) e pagare il contributo previsto dal CISIA (informazioni sul sito http://www.cisiaonline.it/); Il pagamento può essere fatto con carta di credito oppure con pagamento di MAV (Pagamento Mediante Avviso; Il MAV è un bollettino il cui pagamento segue una procedura interbancaria standard).

Il Test On Line CISIA (TOLC) è composto da 36 quesiti suddivisi in 3 sezioni.

Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di 1 ora e 30 minuti. Il risultato del test è immediato.

Per poter essere selezionati in UNIMORE è necessario, anche senza aver sostenuto ancora il TOLC-E, iscriversi online alla selezione per i tre corsi di laurea sul sito www.esse3.unimore.it, indicando nella domanda di partecipazione l’ordine di preferenza per i tre corsi di laurea, che avrà carattere vincolante, e pagare un contributo spese di 25,00, non rimborsabile, tramite il bollettino generato automaticamente dal sistema al termine della procedura di iscrizione on line, entro mercoledì 5 settembre 2018, pena l’esclusione dalla graduatoria. Per informazioni sulle modalità di pagamento consultare il sito www.unimore.it/ammissione/pagamentimav.html

La scadenza per presentare la domanda di partecipazione alla II selezione è lunedì 9 settembre 2019.

Più in generale per informazioni si rinvia alla lettura integrale del bando pubblicato sul sito Internet dell’Ateneo www.unimore.it al link http://www.unimore.it/bandi/stuLau.html o del Dipartimento www.economia.unimore.it.