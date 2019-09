Proseguono i lavori stradali sul territorio comunale di Carpi

Da giovedì 5 settembre iniziano i lavori di riasfaltatura di via San Bernardino da Siena nel tratto da via Catellani a via Trento Trieste. Nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 la strada sara chiusa al traffico. L’intervento dovrebbe concludersi venerdì 6 settembre.

Inoltre da lunedì 9 prendono avvio anche i lavori su via Trento Trieste, che dalle 8.30 alle 18.30 sarà chiusa al traffico delle auto. Conclusione lavori prevista martedì 10.

Come sempre, in caso di maltempo o imprevisti i lavori slittano al primo giorno utile successivo.