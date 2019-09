Premio Pierangelo Bertoli: il 18 ottobre la finale allo Storchi di Modena

Venerdì 18 ottobre alle ore 21.00 si svolgerà, presso il Teatro Storchi di Modena, la serata finale della 7^ edizione del Premio Pierangelo Bertoli, dedicato al cantautore sassolese, indetto dalla Associazione Culturale Montecristo, con il pieno appoggio della famiglia Bertoli, la Direzione Artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini. Lo spettacolo sarà condotto da Andrea Barbi.

Nei mesi scorsi si sono svolte, presso il Teatro Dadà di Castelfranco Emilia, le semifinali dal vivo della sezione Nuovi Cantautori, dalle quali sono usciti gli 8 Finalisti:

MATTIA BONETTI da Massa Carrara con “Il mio ultimo giorno di prigione” e la cover di Pierangelo Bertoli “Il centro del fiume”;

CHIARADIA da Treviso con il brano “Ancora spazio” e “Eppure soffia”;

COSTA VOLPARA da Viterbo con “Linda” e “Filastrocca a motore”;

ROSSANA DE PACE da Taranto con “Blabla” e “301 guerre fa”;

ROBERTA GUERRA da Genova “Tagliati a metà” e “I miei pensieri sono tutti lì”;

FRANCESCO LETTIERI da Napoli “Ho un sacco di voglie” e “Dalla finestra”;

GIUSEPPE LIBÈ da Piacenza “Passo dopo passo” e “Cent’anni di meno”;

GIULIO WILSON da Firenze “Uacciuari” e “Italia d’oro”.

I cantautori emergenti avranno quindi la possibilità di vincere il PREMIO PIERANGELO BERTOLI NUOVI CANTAUTORI che, grazie alla partnership con SIAE – SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI, consisterà in un riconoscimento in denaro pari a € 3.000,00, oltre alla partecipazione a manifestazioni di prestigio collaterali, anche televisive, che si svolgeranno in Italia nel 2020.

Anche quest’anno, grazie a NUOVO imaie, verrà corrisposto ad uno degli 8 Finalisti della sezione Nuovi Cantautori un premio di € 15.000,00 finalizzati alla realizzazione di un tour.

Sarà assegnata inoltre la Borsa di Studio ACEP/UNEMIA del valore di €. 2.000,00 come supporto all’attività discografica e/o formativa di uno degli otto finalisti.

Per quanto riguarda i Big, sarà conferito il PREMIO PIERANGELO BERTOLI ad un cantautore della musica italiana con una lunga e comprovata carriera di successo ed almeno 15 album all’attivo.

Il PREMIO PIERANGELO BERTOLI, negli anni precedenti è stato assegnato a Eugenio Finardi, Luca Carboni, Stadio, Enrico Ruggeri, Francesco Guccini e Nek. Saranno conferiti anche il PREMIO PIERANGELO BERTOLI “A MUSO DURO”, ad un cantautore che abbia trattato il tema dell’anticonformismo e dell’indipendenza intellettuale, il PREMIO PIERANGELO BERTOLI “PER DIRTI T’AMO”, a chi abbia trattato nei suoi testi il tema dell’amore anche sul piano universale e il PREMIO PIERANGELO BERTOLI “ITALIA D’ORO”, destinato a chi descrive la situazione politico-sociale contemporanea o prospettica. Gli organizzatori promettono un cast stellare, che sarà reso noto intorno alla metà di Settembre.

I premi saranno assegnati da una Giuria composta da grandi personalità del mondo della cultura, dell’arte e letteratura italiana.

Il PREMIO PIERANGELO BERTOLI, dedicato al cantautore sassolese, nasce con il pieno appoggio della famiglia Bertoli e la Direzione Artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini. Il valore artistico di Pierangelo Bertoli è stato talmente elevato da motivare la nascita di questo concorso, che intende premiare i Cantautori che, come ha fatto Pierangelo, siano capaci di arrivare al cuore della gente attraverso i contenuti dei loro testi in primis, l’impegno sociale e il non uniformarsi alle tendenze di pensiero e di moda attuali.

Nella serata finale i Nuovi Cantautori saranno accompagnati nella loro esibizione dalla band composta proprio dai musicisti di Pierangelo Bertoli, diretta da Marco Dieci.

Il Premio Pierangelo Bertoli è indetto dalla Associazione Culturale Montecristo, Comune di Modena e Comune di Sassuolo, con la collaborazione di Arci Nazionale Circuito Musicale, Arci Real, Arci Modena coordinata da Mirco Pedretti, BPER Banca, Cantine Riunite Civ e TRCˋ ER24 (canale 518 della piattaforma SKY).