A Sassuolo la “Notte di fine estate”

Si svolge oggi la prima edizione di “Notte di fine estate”: una vera e propria festa nel cuore del centro storico sassolese fino a tarda sera. Tutti i negozi saranno aperti fino alle 24 con la collezione autunno/inverno in vetrina ed a disposizione dei clienti sin dalle ore 20, mentre già dalle ore 19,30 sarà possibile partecipare a “LB People for Anffas”: la cena lungo tutto viale XX Settembre, con un concerto a fare da intrattenimento musicale, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza ad Anffas Sassuolo.

Già dal pomeriggio, in piazza Martiri Partigiani, sarà allestito lo Spazio Bimbi con divertimenti e gonfiabili per i più piccoli che avranno anche la possibilità di conseguire la “patente” di guida, completando il circuito allestito per le piccole auto.

Ripercorrendo la riuscita formula del Giovedì Sotto le Stelle, dalle ore 20 in piazza Garibaldi torna “Cena sotto le Stelle” in cui sarà possibile cenare nei ristoranti della piazza in un’atmosfera allietata dal Dj Set.

Dalle ore 21 sarà possibile approfittare della buona musica negli “spazi musicali” allestiti in via Mazzini (presso le scuole Pascoli), via Clelia, via Menotti e piazzale Roverella. Il concerto principale si svolgerà, a partire dalle ore 21, in piazza Martiri Partigiani e sarà musica d’Autore: “Sassuolo canta De André” con i Fabernoster in concerto.