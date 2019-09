Pulizia marciapiedi dal 10 al 13 settembre

Continua anche dal 10 al 13 settembre la pulizia straordinaria dei marciapiedi nel Comune di Fiorano Modenese. Consiste nel taglio delle erbe infestanti, nell’uso del soffione sul marciapiede e il successivo spazzamento meccanizzato della sede stradale. Il giorno precedente un apposito segnale di divieto di sosta ricorderà ai cittadini l’obbligo di lasciare libere da automezzi le strade interessate dai lavori, così da permettere un efficace intervento di pulizia.

A una generale collaborazione dimostrata, corrispondono anche casi di auto parcheggiate proprio sotto il cartello di divieto e si rinnova perciò l’invito a rispettare le segnalazioni.

Martedì 10 settembre la pulizia dei marciapiedi riguarda Via dell’Artigianato, Via dell’Elettronica, la ciclabile di Via Antica cava, la ciclabile pedonale di Via Viazza 1° Tronco, la ciclabile di Via Giardini e Via 5 Maggio.

Mercoledì 11 settembre si interviene in tratti di Via Isonzo, Via Tagliamento, Via Tevere, Via Ticino e in Via Volturno, Via Senna, Via Reno, Via Mincio, Via Panaro con relativo parcheggio, Via Cappucchiera, Via Tamigi, Via Carducci e parcheggio, Via Goldoni, Via Pirandello.

Giovedì 12 settembre la pulizia dei marciapiedi arriva in Via Don Minzoni, Via Don Mazzolari, Via Don Milani, tratto di Via Fiandri, Via Papa Giovanni XXIII, Via Gonzaga, Via Don Monari, viale di accesso alle Scuole Francesca Bursi, parcheggio di Via Rodano, Via Volga.

La pulizia continua anche venerdì nella zona di Crociale: Via Arno, Via Adige, Via Secchia, Via Adda, Via Nilo, Via Loira, Via Rodano, Via Torrente Dragone, Via Danubio.