Lavori su via Vandelli e via Dino Ferrari, le modifiche alla viabilità

In seguito a lavori di manutenzione stradale, la viabilità di Maranello subirà alcune modifiche nelle prossime due settimane.

A partire da mercoledì 2 ottobre, salvo condizioni meteorologiche avverse, verranno realizzati lavori di tombamento del fosso esistente per circa 100 metri lineari nel tratto di strada di via Vandelli dall’intersezione con via Frattini fino all’intersezione con via Maestri del lavoro. In seguito a tali lavori, la viabilità sarà modificata con la chiusura di un tratto di via Vandelli tra via Frattini e via Maestri del lavoro, con la sola esclusione dei residenti. La modifica alla viabilità verrà attuata esclusivamente durante i lavori, dalle 8 alle 18 di ogni giorno lavorativo (l’intervento durerà quattro giorni lavorativi). Sul luogo dell’intervento verrà posta adeguata segnaletica temporanea, con le indicazioni delle chiusure e delle deviazioni stradali da percorrere.

Giovedì 3 ottobre, salvo condizioni meteorologiche avverse, Hera eseguirà lavori di rifacimento del manto stradale nel tratto tra la rotatoria con via Abetone Inferiore (in prossimità dell’Ipsia Ferrari) e via Ascari, che avranno una durata di sei giorni lavorativi.

Per l’esecuzione dei lavori, si rende necessario apportare delle modifiche alla viabilità, facendo diventare il primo tratto di via Dino Ferrari a senso unico e deviando il traffico proveniente da Fiorano su via Fornace. Anche in questo caso, la modifica alla viabilità verrà attuata esclusivamente durante i lavori, dalle 8 alle 18 di ogni giorno lavorativo, e sul posto verrà posta adeguata segnaletica temporanea, con le indicazioni delle chiusure e delle deviazioni stradali da percorrere.

Per avere informazioni sull’andamento dei lavori o chiarimenti inerenti la viabilità è possibile contattare l’ufficio tecnico della Maranello Patrimonio telefonando ai numeri 0536/240053 oppure 0536/240066.