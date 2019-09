“Leggiamoci: libri, vita e storie”, sabato alla Cionini

Torna domani, sabato 28 settembre a partire dalle ore 17 presso la Biblioteca comunale “N. Cionini” la rassegna “Leggiamoci: libri, vita e storie”. L’appuntamento di domani sarà con Luisa Menziani che presenterà “Ci vorrebbe una mappa. La vita è un viaggio. Anzi due”, edizioni Artestampa.

Viviana Romanori dialogherà con l’autrice, le letture saranno a cura di Daniela Braglia, dell’Associazione “Librarsi” , reading workshop: Eva Silvestri e Giacomo Nicastro con gli interventi musicali della Scuola Comunale di musica “O. Pistoni”.

Ritorna la protagonista di FanteCavalloeRe, sempre in sella alla sua bici, alle prese con un libro che sta scrivendo. Il rapporto con il tempo, la ricerca della felicità, l’amore, il viaggio come metafora dell’esistere: questi i temi di fondo attorno ai quali si muovono personaggi in carne e ossa, con le loro storie e i loro eterni dilemmi. Tra persone e personaggi si aggira leggera la voce narrante, alla ricerca di un possibile happy ending. Anzi due.

Luisa Menziani: laureata in lettere Moderne con una tesi sui pittori modenesi del Cinquecento, vive a Modena dove insegna Letteratura italiana e latina in un liceo scientifico. Pratica la scrittura come esercizio di attenzione alla realtà e alla fantasia e alle loro reciproche implicazioni, alla ricerca di una forma fatta di leggerezza e precisione.

Viviana Romanori: laureata in Lettere Moderne, è stata collega di Luisa al Liceo. Esperta di didattica, si occupa di lettura ad alta voce in collaborazione con le biblioteche.

L’ingresso è libero e gratuito