Reggio: sequestrato arsenale da guerra, tra cui una bomba al tritolo, ad italiano nato a Melbourne

Nel primo pomeriggio di ieri operatori Squadra Volante sono intervenuti in zona Baragalla, su segnalazione di una violenta lite tra padre e figlio. Il genitore, successivamente identificato per L.R., nato a Melbourne (Australia) residente a Reggio Emilia, è un 55enne con precedenti di polizia per traffico internazionale di stupefacenti. Immediata la perquisizione domiciliare: nell’abitazione venivano rinvenuti una pistola rubata, un fucile modificato, centinaia di munizioni e persino una bomba a mano composta da tritolo. Al termine degli accertamenti l’uomo veniva tratto in arresto per i reati di detenzione abusiva di armi, detenzione di armi da guerra e detenzione di armi clandestine. Inoltre è stato deferito anche per ricettazione e possesso di segni distintivi contraffatti: all’arrestato è stata trovata pure una paletta del Comune di Sassuolo. Il 55enne è stato accompagnamento presso la locale casa circondariale su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.