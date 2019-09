Rintracciata in Romania la donna scomparsa col figlio a San Felice sul...

E’ stata rintracciata dai carabinieri in Romania presso dei parenti assieme al figlio – entrambi in buone condizioni di salute – la 31enne Ana Maria Tupita scomparsa da casa l’altra sera a San Felice sul Panaro. La donna avrebbe scelto di allontanarsi volontariamente dal marito per motivi familiari.