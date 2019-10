La domenica sassolese dedicata al lavoro di CNA

Una giornata dedicata alle quasi undici mila imprese su un territorio di poco più di cento mila persone. Questa è stata, la domenica pomeriggio di apertura delle fiere d’ottobre sassolesi, presso l’auditorium Bertoli organizzata da CNA Sassuolo per i suoi quarant’anni di attività associativa.

Ad aprire l’iniziativa, il primo cittadino Gian Francesco Menani che esorta le piccole e medie imprese a non mollare mai, riconoscendone l’importanza rappresentata dai consociati in tutto il nostro territorio. Sul palco con la sua grande capacità narrativa in veste di ospite, il giornalista e scrittore Leo Turrini che sollecitato, inizia con un ricordo dedicato al Dott. Squinzi scomparso da poco. Difficile secondo Turrini, comprendere cosa esattamente abbia permesso a questo luogo, di dare vita a una realtà imprenditoriale che meriterebbe di essere studiata accuratamente.

La capacità di fare rete in una terra inizialmente contadina che ha saputo trasformare i figli e i nipoti in professionisti della meccanica, della ceramica e dell’automazione. La platea scopre dal racconto di Turrini che Sassuolo arrivò tra le prime anche nella storia delle televisioni libere proprio grazie alla passione del Presidente CNA Claudio Medici.

Il momento dedicato alle premiazioni rivolte a tutte le realtà con più di quarant’anni di fedeltà, ha visto come premianti i sindaci Tosi per Fiorano e Costi per Formigine. Le tante imprese si sono alternate sul palco con il volto di uomini e donne che quotidianamente, portano il loro contributo prezioso a questo miracolo rappresentato dal distretto ceramico. La sintesi migliore del territorio potrebbe ritrovarsi proprio, in quel verso di una celebre canzone dell’uomo a cui la sala è intitolata. Radicata al territorio e le sue radici ma con lo sguardo sempre aperto al futuro.

Premia sul palco le aziende Sassolesi il Presidente Lapo Secciani.

Claudio Corrado