Schianto sulla Panaria Bassa a Bomporto: un morto e due feriti

Un uomo di 42 anni ha perso la vita ed altre due persone – un uomo di 41 ed una donna di 46 – sono rimaste ferite in un tragico incidente stradale avvenuto questo pomeriggio dopo le 17.00 sulla Panaria bassa a Bomporto, dove due auto si sono scontrate frontalmente e hanno finito la loro corsa nei fossati laterali. Per l’uomo rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura non c’è stato nulla da fare. Gli altri due feriti sono stati trasportati all’Ospedale di Baggiovara, non sono in pericolo di vita. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 e all’elisoccorso, Vigili del Fuoco, Municipale e Carabinieri. Traffico a lungo interrotto.