Due mesi alla 24esima Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore

Due mesi alla 24esima edizione della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore, che scatterà domenica 8 dicembre, alle ore 9, da Corso Garibaldi. Dalle prime stime che filtrano dal quartier generale della Tricolore Sport Marathon, iscrizioni in crescita rispetto a un anno fa, un dato ovviamente da confermare nelle tappe di avvicinamento al giorno della gara che, quest’anno, sarà anche campionato regionale Uisp di maratona e, come ormai tradizione, sarà “accompagnata” dalla non competitiva a scopo benefico, la “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”. Ad oggi le adesioni sono nei pressi di quota mille, “complice” il successo della promozione riservata ai soci Coop, scaduta nei giorni scorsi.

Iscrizioni

Fino al 31 ottobre iscrizioni a 40 euro, dal 1 novembre al 15 novembre 45 euro, dal 26 novembre al 2 dicembre 50 euro. Poi 70 euro last minute (sabato 7 dicembre) presso il Centro Maratona-PalaBigi di Via Guasco, salvo esaurimento pettorali.

Sito internet

Tutti le info sul sito internet www.maratonadireggioemilia.it

WhatsApp

Maratona di Reggio presente anche su WhatsApp con un numero dedicato (334-5455222), a disposizione per info sulla manifestazione.