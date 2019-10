Workshop per realizzare un cortometraggio con il regista Hasanovic e il fotografo Ottani

Al Caffè del Teatro Astoria di Fiorano Modenese, giovedì 10 ottobre 2019 alle ore 18.30, sarà presentato ‘Viaggiatori leggeri’, workshop a partecipazione gratuita per la realizzazione di un cortometraggio condotto dal regista Adi Hasanovic, direttore della fotografia Luigi Ottani. Alla presentazione seguirà aperitivo.

‘Viaggiatori leggeri’ è una delle iniziative previste nel progetto ‘Vista sull’Europa’, strutturato dal Comune di Maranello, dal Comune di Fiorano Modenese e dall’Associazione Babelia, che ha partecipato al bando regionale per la promozione della cittadinanza europea 2019, vincendolo ed ottenendo un contributo per la sua realizzazione.

‘Vista sull’Europa’ vuole approfondire il senso di essere europei dal punto di vista dei cittadini e delle cittadine, le ragioni mitiche e i processi storici che stanno a fondamento dell’Unione Europea. Partirà da una tensione dell’esistente – cosa ci piace dell’Europa cosa non ci piace, come vorremmo la nostra Europa – per sottrarla all’astrattezza di un’entità e per veicolare il messaggio che siamo noi cittadini e cittadine a modellare una casa comune, dove sentirsi protagonisti, tutelati nei nostri diritti e consapevoli dei nostri doveri, per legare lo spirito del sentimento europeo alla nostra quotidianità.

Il progetto multidisciplinare si svolgerà nei due Comuni di Maranello e di Fiorano Modenese, prevedendo appuntamenti con scrittori, giornalisti e studiosi sulle tematiche dell’Europa (Trent’anni dalla caduta del muro di Berlino, Io ero lì, con Gigi Riva e Pierluigi Senatore; L’Europa immaginata, con Gemma Bigi e Marco Odorizzi; Vista sull’Europa con Francesca Gilli e Paolo Bergamaschi; The Spirit of Europe, con Paolo Rumiz e Igor Coretti Kuret e la realizzazione del cortometraggio ‘Viaggiatori leggeri’ con Ado Asanovic.

Il comune denominatore delle attività proposte può essere espresso con tre parole, ‘Build the Future’, costruire il futuro, attraverso un percorso di riavvicinamento all’Europa, recuperando le ragioni e il senso d’identità europea nella comunità locale e incoraggiando ponti e dialoghi tra le giovani generazioni e i cittadini e le cittadine più adulti. Il progetto sarà multidisciplinare, unendo attività artistiche ed espressive a testimonianze e alla conoscenza storica, attraverso una serie di incontri sui padri e madri fondatori d’Europa e sul processo di integrazione europea con la tecnica dello story telling.