Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 8 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata su tutto il territorio regionale; al primo mattino qualche foschia potrebbe essere presente sulla pianura prossima al corso del Po. Temperature: minime in calo: valori compresi tra 10°C e 12°C sui centri urbani costieri, attorno a 8/9°C sulle restanti città di pianura, ma con valori di alcuni gradi inferiori sulle aree di aperta campagna. Massime senza variazioni apprezzabili e generalmente prossime a 18/19°C. Venti: in prevalenza orientali di debole intensità, da segnalare ancora qualche rinforzo da nordest al mattino sul mare; dal tardo pomeriggio tendenza a disporsi ovunque da sud. Mare: mosso al mattino, con moto ondoso in attenuazione fino a divenire poco mosso dal tardo pomeriggio.

(Arpae)