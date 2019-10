Martedì e mercoledì via Marconi diventa il set di Diabolik: ecco come cambia la viabilità

Via Marconi diventa il set di Diabolik, il nuovo attesissimo film dei Manetti Bros, che hanno scelto Bologna come location principale. Martedì 8 e mercoledì 9 ottobre in via Marconi si gireranno alcune sequenze in esterna notturna. Per permettere le riprese è necessario modificare temporaneamente la viabilità nella zona.

Martedì 8 ottobre

Dalle ore 15 di martedì 8 ottobre alle ore 6 del mattino del 9 ottobre sarà chiusa al traffico veicolare via Grabinski (eccetto residenti), mentre il traffico su via Marconi potrà subire qualche lieve rallentamento per agevolare le riprese.

Mercoledì 9 ottobre

Mercoledì 9 ottobre via Marconi verrà chiusa al transito veicolare privato da via Lame a Piazza dei Martiri dalle ore 17 e fino alle 5 del mattino del 10 ottobre. Il trasporto pubblico potrà percorrere la strada fino alle ore 19, poi via Marconi sarà completamente chiusa al transito: sul sito di Tper si possono consultare tutte le deviazioni (www.tper.it/diabolik). Sempre il 9 ottobre lungo tutta via Marconi, dalle 17 e fino alle 5 del mattino dopo, sarà in vigore il divieto di sosta. Ricordiamo infine che gli accessi laterali a via Marconi saranno transennati agli incroci con Piazza dei Martiri, via del Porto, largo Caduti del Lavoro, via Polese, via Riva Reno, via Grabinski, via San Lorenzo, via Majani e via delle Lame.