Parte il nuovo corso per diventare volontari della CRI di Toano

Sta per iniziare a Toano il corso per diventare volontari della Croce Rossa Italiana. E’ rivolto a tutti coloro che vogliono dedicare il proprio tempo libero a una delle più grandi organizzazioni mondiali umanitarie. Il corso è aperto a tutti, a partire dai 14 anni di età. La serata di presentazione è organizzata per lunedì 14 ottobre, alle ore 21, nella sede di Toano (via Provinciale Est 6). Il corso inizierà il lunedì successivo, 21 ottobre.

Il corso, gestito e condotto da istruttori di Croce Rossa, svilupperà i temi più significativi delle pratiche di primo soccorso (traumi, incidenti domestici, infarto, ostruzione delle vie aeree, …), oltre ad affrontare i temi che coinvolgono il cuore delle attività di Croce Rossa, quali il Diritto Internazionale Umanitario, la Storia di Croce Rossa (sia a livello internazionale che locale) ed altri argomenti fondamentali.

“Abbiamo bisogno di nuovi Volontari – spiega il presidente del comitato Mario Ferrari – i servizi e le necessità aumentano e le forze attuali con grande fatica riescono a stento a farvi fronte. Contiamo soprattutto nelle leve giovanili: sappiamo che hanno tanti posti migliori, dove trascorrere il tempo e divertirsi invece di venire in turno in CRI, ma il tempo speso per gli altri non ha prezzo!”

Per info e iscrizioni contattare i referenti: 347 8679874 (Carla) – info@critoano.it – Facebook Croce Rossa Toano. Oppure registrarsi sul portale http://gaia.cri.it

Da quest’anno è attiva la modalità di iscrizione telematica tramite il Gestionale Unico di Croce Rossa GAIA, disponibile all’indirizzo https://gaia.cri.it in cui è riportato anche il calendario completo del corso.

Per registrarsi è necessario dotarsi della copia digitale di un documento d’identità valido, oltre che del proprio codice fiscale (se non avete ancora la Carta d’Identità Elettronica, che lo include). Collegandovi al portale https://gaia.cri.it e cliccando su “Iscriviti al prossimo corso base”.