Domani pomeriggio a Modena “Siamo tutti cittadini del mondo”, incontro con don Mattia Ferrari

Domani pomeriggio, martedì 8 ottobre, alle ore 15.30 presso la sala Ulivi (via C.Menottti, 137) a Modena “Siamo tutti cittadini del mondo” incontro con don Mattia Ferrari.

L’Auser si sta ponendo come interlocutore sociale non solo per i problemi legati all’invecchiamento attivo e all’assistenza delle fasce più deboli, ma anche come punto di riferimento e di riflessione sui fenomeni migratori. Questa la ragione dell’incontro di domani pomeriggio con don Mattia Ferrari.