Produzione e spaccio di stupefacente tipo “shaboo”: sei arresti tre dei quali a Modena

Nel corso della mattinata, i carabinieri del Nor sezione operativa di Como collaborati dal personale delle locali compagnie carabinieri, hanno dato esecuzione, tra Modena, Como, Milano e Monza a due distinte ordinanze applicative di misura cautelare emesse dai tribunali di Monza e Milano, traendo in arresto quattro persone. I provvedimenti scaturiscono da attività di indagine avviata nel mese di gennaio dello scorso anno e condotta dai carabinieri della sezione operativa del dipendente Nor che, attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, sequestro di stupefacente, sommarie informazioni degli assuntori e con il supporto di attività tecnica di intercettazione telefonica, hanno accertato, per la prima volta, un vasto traffico di stupefacente del tipo “shaboo” tra le province di Como, Milano, Monza e Modena.

L’Autorità Giudiziaria ha pertanto emesso due provvedimenti restrittivi eseguiti da personale dipendente nel giugno 2019 trasmettendo, per competenza territoriale, alle Autorità di Milano e Monza la valutazione delle posizioni di altri 6 indagati (complessivamente gli indagati sono 8 e gli arrestati su ordine di custodia cautelare 6 – 2 di loro sono tuttora attivamente ricercati). Nel corso dell’indagine sono state complessivamente tratte in arresto, in flagranza del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, 6 persone (cinque filippini e un nigeriano) arrestati dai carabinieri tra Modena (3 filippini), Milano e Monza, e sottoposti a sequestro circa 50 gr. di “shaboo”.