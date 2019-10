Autunno alle Salse di Nirano

Domenica 13 ottobre 2019, alle ore 15.30 presso il Centro Visite Cà Rossa nella Riserva Naturale delle Salse di Nirano, prende il via il laboratorio per bambini, pensato perché possano toccare toccare e sperimentare con i prodotti della terra. La natura è un’immensa tavolozza di colori e in questa stagione le piante nascondono tonalità cromatiche emozionanti. Il laboratorio inizia con una semplice passeggiata alla ricerca del materiale che la natura può offrire per poi utilizzarlo sperimentando, inventando, creando.

A cura di Ecosapiens e Ideanatura, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Fiorano Modenese e l’Ente Parchi dell’Emilia Centrale, con prenotazione obbligatoria entro le ore 17 di venerdì 11 ottobre.