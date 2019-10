Filcams/Cgil Modena partecipa a Uni Property Services Global Meeting

Alessandro Santini del sindacato Filcams/Cgil di Modena è stato eletto come membro del Direttivo di Uni Global Union (sindacato mondiale che rappresenta i lavoratori dei servizi e del terziario) per prendere parte insieme alla delegazione italiana alla Uni Services Property Global Conference che si svolge a Chicago il 9 e 10 ottobre.

Nella prima giornata, Tom Balanoff, membro di Uni Global Union, farà il punto sull’azione di 20 anni di attività del sindacato mondiale del property services (sicurezza e pulimento).

Seguiranno dibattiti e interventi su diversi argomenti quali le battaglie sui diversi fronti sociali e politici, i cambiamenti climatici, immigrazione e integrazione, condizioni di lavoro.

Nella seconda giornata di lavoro saranno illustrate alcune delle più importanti battaglie sindacali vinte in Nuova Zelanda, Gambia e Nepal, ma anche le vertenze aperte in India e Argentina e la nota vertenza “The Fight for 15” per il riconoscimento della paga minima federale statunitense di 15 dollari/ora, su cui recentemente si è espresso contro il colosso del fast food McDonald.

L’impegno dei sindacati riuniti a Chicago è anche quello di definire le linee per giungere ad un accordo globale per i lavoratori del property services (sicurezza e pulimento).

L’iniziativa di Chicago chiude un anno di confronto nell’ambito del sindacalismo europeo e internazionale nella quale la Filcams Cgil di Modena è stata in prima linea partecipando anche a metà settembre – nella persona di Elisabetta Tiddia – all’incontro dell’Alleanza Globale degli ipermercati di Uni Global Commerce per la condivisione di informazioni e strategie tra le organizzazioni mondiali affiliate a Uni Commerce in un settore in profonda trasformazione anche attraverso la definizione di accordi quadro a livello mondiale, confrontandosi con aziende come Carrefour, Auchan e Metro.