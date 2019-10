‘Tutti matti per il riso’: raccolta fondi per Progetto Itaca. Domenica 13 ottobre in piazza a Bologna

‘Tutti matti per il riso’: raccolta fondi per Progetto Itaca. Domenica 13...

“Tutti matti per il riso” è il nome dell’iniziativa di raccolta fondi a favore di Fondazione Progetto Itaca Onlus (www.progettoitaca.org) che a Bologna sarà in piazza Santo Stefano domenica 13 ottobre, dalle 9 alle 13, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

La quinta edizione di “Tutti matti per il riso” si svolge in 19 città italiane, da nord a sud (Milano, Como, Lecco, Torino, Padova, Vicenza, Genova, Parma, Bologna, Rimini, Firenze, Perugia, Roma, Campobasso, Napoli, Bari, Lecce, Lamezia Terme e Palermo) con oltre 300 volontari coinvolti e 12.000 kg di riso. I volontari scendono in piazza per distribuire confezioni personalizzate di riso Carnaroli in cambio di una piccola donazione per aiutare e sostenere l’assistenza ai malati psichici che viene fornita gratuitamente da venti anni. Per rendere ancora più speciale queste gesto di solidarietà, in regalo una semplice ma gustosa ricetta dei volontari per realizzare un risotto “super veloce”.

“L’evento vuole essere un forte messaggio contro stigma e pregiudizio che ancora accompagnano i disturbi della Salute Mentale – sottolinea Ughetta Radice Fossati, Segretario Generale di Fondazione Progetto Itaca Onlus – In questa edizione 2019 vogliamo scandire, in modo ancora più energico, che soffrire di depressione, ansia, attacchi di panico e psicosi non è, e non deve essere, un motivo di vergogna. La missione di Progetto Itaca è proprio lottare contro lo stigma e il pregiudizio in una visione di reale integrazione”.

Con i fondi raccolti Progetto Itaca potrà continuare a offrire servizi gratuiti di ascolto e supporto a chi soffre di disturbi mentali e aprire nuove sedi sul territorio. Così come accadrà a Bologna, nuova città in cui Fondazione Progetto Itaca si propone di costituire una prossima sede dell’associazione.

Anche per questa edizione è importante la vicinanza dei partner che hanno rinnovato l’impegno: Aon, Indena e il media partner Dissapore che ha messo a disposizione il suo circuito per supportare la manifestazione.

Nel 1999 a Milano nasce Progetto Itaca Onlus, associazione di volontari impegnata nel campo della Salute Mentale; negli anni si è sviluppata a livello nazionale diventando l’organizzazione italiana più attiva e dinamica in questo campo. Dispone di una Linea di Ascolto con numero verde gratuito a estensione nazionale 800.274.274, da cellulari 02 29007166; offre servizi totalmente gratuiti, si avvale di centinaia di volontari formati e, al momento, conta 12 sedi a Milano, Roma, Firenze, Palermo, Genova, Parma, Napoli, Catanzaro – Lamezia, Padova, Lecce, Torino e Rimini.

Il 5 luglio 2012 nasce Fondazione Progetto Itaca con il compito di coordinare il network delle 12 Associazioni locali e promuovere la diffusione del modello su tutto il territorio italiano. Fa parte di un importante movimento internazionale che offre una visione innovativa del disagio psichico collaborando con associazioni mondiali quali Clubhouse International e NAMI (National Alliance on Mental Illness).

Info: https://progettoitaca.org/tutti-matti-per-il-riso/