Un “Aperitivo con il Manager” alla Scuola di Economia e Management dell’Università di Bologna

La Scuola di Economia e Management dell’Università di Bologna apre a tutti le proprie aule per “Aperitivo con il Manager”: un ciclo di incontri in compagnia di personalità di spicco dell’imprenditoria italiana per dialogare su argomenti di grande rilievo e attualità come sviluppo sostenibile, innovazione, crescita economica inclusiva, lotta alle disuguaglianze.

Stefano Venier (foto), amministratore delegato del Gruppo Hera, sarà il protagonista del primo appuntamento, in programma per venerdì 11 ottobre, alle 15, nell’Aula 31 della Scuola di Economia e Management (piazza Scaravilli, 2 – Bologna). Il manager della multiutility bolognese si confronterà con il pubblico su purpose e cultura, strategie e opportunità di business, innovazione e partecipazione.

L’apertura verso il tessuto imprenditoriale e il collegamento con il mondo del lavoro è da sempre al centro dell’attenzione della Scuola di Economia e Management dell’Università di Bologna, che con i suoi oltre venti corsi di laurea nei campus di Bologna, Forlì e Rimini è fortemente impegnata su questo fronte, a partire da un ampio programma di tirocini che coinvolge oltre cinquecento imprese.

Il legame tra il mondo universitario e il Gruppo Hera è molto forte, confermato quest’anno anche con un accordo quadro quinquennale siglato con l’Università di Bologna, che consolida una partnership intrapresa già da diversi anni. Lo scopo è realizzare progetti che coinvolgano studenti, docenti, ricercatori, risorse della multiutility e professionisti del settore, sui temi della didattica e alta formazione, orientamento e inserimento al lavoro, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico, cooperazione allo sviluppo, sostenibilità e innovazione sociale. Un dialogo aperto e costruttivo, motivo di arricchimento per entrambe le parti e un’opportunità per contribuire a cercare insieme le risposte ai bisogni e alle sfide che si hanno davanti.

“La Scuola di Economia e Management è da tempo in prima linea nel preparare le nuove generazioni alle grandi trasformazioni economiche e culturali che la nostra società sta affrontando”, conferma il professor Emanuele Menegatti, presidente della Scuola di Economia e Management. “Questo ciclo di incontri con figure di vertice di aziende del territorio, di primario rilievo nazionale ed internazionale, rappresenta una straordinaria occasione per coinvolgere cittadini e studenti nelle nostre attività, sensibilizzandoli verso temi importanti”.

“Siamo entrati in una fase di profonda trasformazione del business”, aggiunge il dott. Stefano Venier, amministratore delegato del Gruppo Hera, protagonista del primo incontro del ciclo. “La prospettiva del valore condiviso può aiutare le aziende a creare un nuovo legame tra purpose e costruzione del vantaggio competitivo, attraverso un’efficace implementazione del modello circolare nella gestione del business e un pieno orientamento verso un modello di impresa sostenibile nel lungo periodo. La sfida si presenta tanto più grande quanto più l’impresa ha una cultura e radici ‘tradizionali’, se a questo aggiungiamo un ruolo centrale nella gestione dei servizi core nella vita di tutti i giorni e un forte radicamento nell’ecosistema territoriale, raccogliere questa sfida diventa ineludibile: ecco la trasformazione che Hera sta guidando”.

Per informazioni: eventi.unibo.it/aperitivoconilmanager-economiaemanagement.