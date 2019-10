Domenica a Villa Minozzo “Rock & Rock”

Domenica 13 ottobre appuntamento con “Rock & Rock”: ancora una volta le rocche di Minozzo e Villa Minozzo si alleano in un circuito di cultura e divertimento. Si inizia alle 10.00 del mattino con la visita guidata all’Antica Pieve di Minozzo, per proseguire poi alla Galleria del Maggio Drammatico di Villa Minozzo. Nel pomeriggio, l’appuntamento alla Rocca di Minozzo è alle 15.00, per poi ritornare a Villa Minozzo dove sarà aperto l’intero centro culturale Benedetti e sarà possibile effettuare visita guidata.

L’evento è curato dall’Associazione VillaCultura e dal gruppo Amici della Rocca di Minozzo. Necessaria prenotazione ai numeri 334 3189467 – Angela; 338 9596151 – Chiara