Incontro sulla raccolta dei rifiuti stasera a Castelnovo Monti

Il Comune di Castelnovo – Settore Ambiente, in collaborazione con Iren, ha organizzato un incontro che si svolge questa sera, mercoledì 9 ottobre, alle ore 20 al Centro Sociale Insieme di via dei Partigiani.

Diversi i temi che saranno affrontati: la corretta differenziazione dei rifiuti, i dati sulla raccolta differenziata a Castelnovo Monti, le informazioni sul sistema premiante attivo nei Centri di Raccolta del territorio castelnovese, a Croce e Cà Perizzi vicino a Felina.

A seguire pizza per tutti offerta dal Centro Sociale Insieme.

Spiega l’Assessore all’Ambiente, Chiara Borghi: “Di ambiente si discute e si parla molto oggi a livello globale, ma si fa strada sempre più la consapevolezza che su una situazione mondiale preoccupante si può incidere soltanto a partire dalle piccole scelte quotidiane di ciascuno di noi. La raccolta differenziata è una delle più importanti: ci confronteremo su opportunità e criticità del sistema di raccolta, anche per limitare non solo i disagi ma anche i casi di abbandoni di rifiuti che purtroppo, anche se calati, continuiamo a riscontrare. Invitiamo tutti a partecipare a questa serata, perchè il tema è davvero di grande rilievo”.

Per informazioni: Ufficio Ambiente tel. 0522 610203.