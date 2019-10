A Vignola una tavola rotonda con i paesi gemellati e le città amiche

In occasione di “Autunno a Vignola”, il tradizionale appuntamento che celebra l’enogastronomia locale in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre, il Comune ha organizzato un evento dedicato ai paesi gemellati e alle città amiche.

Sabato 12 ottobre alle 17, nella sala consigliare del municipio, si terrà un convegno dove sono state invitate tutte le realtà attualmente in contatto con Vignola, che abbiano in particolare in corso rapporti di gemellaggio o di amicizia. Hanno già dato la loro adesione alla partecipazione delegazioni di Barbezieux (Francia) e Witzenhausen (Germania), storiche realtà gemellate con Vignola, oltre alle città amiche di Gabicce, Rieti e Hodonin (Repubblica Ceca).

Per le varie delegazioni sono previste visite alla rocca di Vignola, a Palazzo Barozzi, ad aziende locali e al Museo Pavarotti di Modena.

“Ringrazio fin d’ora le associazioni del territorio e i componenti del Comitato Gemellaggi che stanno collaborando a questo importante evento – ha commentato il sindaco, Simone Pelloni – perché molti componenti delle varie delegazioni saranno ospitati presso famiglie vignolesi e perché, grazie al lavoro delle associazioni, potremo offrire a tutti gli ospiti, italiani e stranieri, una vera e propria “immersione” nel nostro tessuto sociale della nostra città, facendo al contempo apprezzare alcune delle nostre eccellenze enogastronomiche”