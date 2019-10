Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 12 ottobre

Foschie e locali banchi di nebbia, nelle prime ore del mattino, in pianura e a ridosso dell’area costiera, in rapido dissolvimento. Cielo sereno o poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità di tipo alto e stratificato di scarsa consistenza nel corso del pomeriggio. Temperature: minime in diminuzione, con valori intorno a 10/11 gradi nei capoluoghi emiliani, di qualche grado inferiori nelle adiacenti aree rurali, tra 12 e 14 gradi sulla fascia costiera. Massime stazionarie, intorno a 20/21 gradi. Venti: deboli di direzione variabile in pianura, in prevalenza sud occidentali sui rilievi. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)