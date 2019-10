Al Liceo Formiggini il progetto “#IoLeggo perchè…: invito al dono”

La Biblioteca “G.Biasin” del Liceo A.F. Formiggini aderisce al Progetto nazionale promosso dall’Associazione Editori Italiani con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione #IO LEGGO PERCHE’… , ormai giunto con successo alla sua quarta edizione, che è finalizzato a promuovere il dono del libro verso le Biblioteche scolastiche da parte di famiglie, genitori, ex allievi e cittadini.

Il dono può riguardare libri di qualsiasi ambito del sapere, in particolare relativi alle discipline insegnate negli indirizzi del Liceo, e toccare sia la saggistica che la narrativa, tanto la poesia quanto il teatro, il fumetto come la musica, la narrativa per giovani adulti. Tra i settori che necessitano di maggior contributo ricordiamo le Scienze Umane, la Filosofia, la Fisica e la Matematica, le Scienze naturali, la Letteratura classica greca e latina, gli strumenti librari per studenti con disabilità ecc.

La Biblioteca scolastica “G. Biasin”, uno dei laboratori di cui è dotato il Liceo A.F. Formiggini, è una realtà viva, dotata di un numero consistente di volumi, sia acquistati sia frutto di significative donazioni. Essa contiene le collane dell’editore A.F. Formìggini cui la scuola è intitolata ed è inserita nel Sistema bibliotecario provinciale, in tal modo offre il prestito non solo ai suoi studenti e docenti, ma anche a Università, Enti di ricerca, singoli studiosi anche al di fuori della Regione Emilia Romagna.

Per avere maggiori informazioni sul Progetto rimandi amo ali’apposito sito https://www.ioleggoperche.it

Chi volesse aderire alla donazione potrà farlo dal 19 al 27 ottobre 2019 presso le Librerie gemellate:

LIBRERIA INCONTRI – GOODBOOK.IT POINT Piazza Libertà, 29 – SASSUOLO

NUVOLE DI CARTA Piazza Libertà 6 – MARANELLO

LA LIBRERIA DI FRIGIERI WAINER E C. SNC via Indipendenza 30 – SASSUOLO

Chiediamo a tutti, ragazzi, docenti e genitori, ex studenti e cittadini di promuovere l’evento e di donare con generosità.