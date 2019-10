Mercoledì a Carpi seminario per le aziende del comparto moda dedicato al bando innovazione della Regione

Carpi Fashion System ha tra i propri scopi prioritari quello di favorire l’innovazione, tramite la realizzazione di un sistema permanente in grado di trasferire con efficacia alle imprese del territorio le conoscenze, le innovazioni e le buone pratiche per sfruttare tecnologie e competenze.

In base a questo, riveste dunque particolare interesse il bando della Regione Emilia-Romagna concepito per sostenere le piccole e medie imprese impegnate in percorsi di innovazione tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e/o servizi: sarà proprio il bando, le caratteristiche necessarie ad accedervi e le opportunità per le aziende a costituire il tema dell’incontro gratuito che si svolgerà mercoledì 16 ottobre alle ore 17:30 a Carpi, presso la sede di ForModena, al civico 131/C di via Carlo Marx.

Il bando scadrà il 18 dicembre 2019, e riguarda progetti che prevedano l’acquisto di consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche, prove sperimentali, misure, calcolo, progettazione software, multimediale e di componentistica digitale, design di prodotto/servizio e concept design, stampa 3D di elementi prototipali e progettazione di impianti pilota.

L’incontro sarà condotto da Democenter-Sipe, partner di Carpi Fashion System e soggetto realizzatore dell’ambito Innovazione all’interno del progetto.

Per partecipare occorre dare conferma della propria presenza scrivendo a carpi@formodena.it

Carpi Fashion System è il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme alla Camera di Commercio di Modena e al Comune di Carpi, che ha goduto sin dalla sua nascita del determinante contributo di Fondazione CR Carpi.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it e la pagina Facebook CFS Carpi Fashion System.