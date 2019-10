Fiorano: per i nidi ulteriori sconti

L’assessore alle politiche educative del Comune di Fiorano Modenese Luca Busani ha inviato una lettera a tutte le famiglie con bambini iscritti ai nidi per informarle sull’abbattimento delle tariffe che aggiunge ai fondi messi a disposizione dalla Regione, risorse proprie per riuscire ad implementare gli sconti. In settembre sono stati inseriti al Nido di Via Don Messori 59 bambini; 38 frequentano l’asilo si Piazza XVI Marzo 1978 e altri due sono stati inseriti con graduatori pubblica. Le famiglie di 41 bambini hanno scelto di avvalersi degli altri servizi per la prima infanzia; 32 al Centro bambini e famiglie; 9 ai Primi Passi.

“L’Amministrazione comunale – scrive Busani – crede fermamente che l’educazione sia il primo e più importante strumento per costruire un futuro migliore, garantendo progresso, sostenibilità ed equità sociale. Proprio per questo ha sempre sostenuto e finanziato non solo le scuole, ma tutti i servizi che afferiscono al mondo dell’istruzione in modo diretto e indiretto.

Come amministratori siamo altresì convinti della necessità di allargare il processo educativo ben al di là del semplice obbligo scolastico previsto dalle attuali normative nazionali: proprio per questo riteniamo che i nidi d’infanzia debbano diventare la prima agenzia educativa di un percorso più ampio e articolato, che possa accompagnare ogni persona dall’infanzia all’autodeterminazione e alla maturità. È quindi uno sforzo culturale, prima ancora che educativo o –più banalmente- pratico ed economico, quello che Vi chiediamo di fare per continuare a camminare insieme in questa direzione: scuole e nidi d’infanzia non devono essere percepiti semplicemente e semplicisticamente come servizi di supporto e sollievo per i genitori, ma come luoghi in cui viene avviato il processo di crescita socioculturale dei nostri bambini. Premesso questo, diventa quindi prioritario per noi da un lato allargare l’accesso a questi servizi al più ampio numero di cittadini possibile, e dall’altro ridurre nel modo più equo e sensibile i costi di accesso agli stessi, senza rinunciare agli elevati standard qualitativi a cui aspiriamo per il bene dei più piccoli e della collettività”.

E’ perciò in linea con questa prospettiva l’adesione al progetto “Al nido con la regione”, misura realizzata dalla Regione Emilia-Romagna che consente al comune di ridurre le tariffe di frequenza al servizio dei nidi d’infanzia, comunali e convenzionati, e al Centro Bambini e Famiglie presente nel nostro territorio.

La misura riguarda tutti i bambini e le bambine:

alle famiglie con un Isee compreso tra 0-10.000 € verrà applicato uno sconto pari al 50%;

alle famiglie con un Isee compreso tra 10.000 e 20.000 € verrà applicato uno sconto pari al 40%;

alle famiglie con un Isee compreso tra 20.000 e 26.000 € verrà applicato uno sconto pari al 30%.

L’Amministrazione comunale ha poi previsto, in aggiunta alla misura regionale, una propria riduzione del 20% che si applica nei casi di valore Isee superiore ai 26.000€ o in assenza di dichiarazione Isee, che implicherebbe il pagamento della tariffa massima. Inoltre, in caso di bambini e bambine con disabilità certificata verrà applicata una ulteriore maggiorazione del 20% allo sconto applicato, che potrà arrivare quindi al 70%.

Per i frequentanti gli asili nido comunali, per usufruire della misura non sarà necessario presentare alcuna domanda, in quanto lo sconto sarà applicato automaticamente dal Servizio Istruzione del comune alla tariffa base già comunicata. Soltanto agli utenti privati del nido aziendale convenzionato “Concorde–Don A. Mussini” viene richiesto di presentare l’apposito modulo di richiesta, debitamente compilato, al Servizio Istruzione (reperibile sul sito web del comune oppure direttamente presso l’ufficio stesso), corredato da un’attestazione Isee in corso di validità con valore non superiore a 26.000 €. Infine, viene applicata una riduzione sulla tariffa pari al 20% anche agli iscritti al Centro Bambini e Famiglie con Isee pari o inferiore a 26.000 € previa presentazione presso il Servizio Istruzione di Isee in corso di validità.