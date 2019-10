Bologna: per lavori alla rete idrica chiuso fino a mercoledì 30 ottobre un tratto di via Castiglione

I lavori a cura di Hera in corso dal 18 ottobre in regime di pronto intervento per la riparazione di una conduttura idrica in prossimità del civico 140 di via Castiglione, termineranno mercoledì 30 ottobre. Come sempre accade per i lavori stradali, la fine dei cantieri potrebbe subire modifiche a causa del maltempo. Per garantire il completamento dei lavori in sicurezza, il Comune di Bologna ha emanato oggi un’ordinanza di mobilità che modifica la circolazione nelle zone circostanti.

Per tutta la durata dell’intervento è previsto un divieto di transito ai veicoli, ad eccezione dei residenti, accedenti a proprietà private, mezzi di soccorso e mezzi operativi, nel tratto di via Castiglione tra le vie Sabbioni e Putti. Nello specifico, chi percorre via Castiglione dai viali, giunto all’incrocio con via Sabbioni dovrà svoltare a sinistra, mentre giungendo da via Sabbioni, all’incrocio con via Castiglione si dovrà svoltare a destra. I veicoli che provengono da via degli Scalini e percorrono via Castiglione, giunti all’incrocio con via Putti dovranno svoltare a sinistra, mentre chi proviene da via Putti, giunto all’incrocio con via Castiglione dovrà svoltare a destra. Infine in Piazzale Bacchelli è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 20: il divieto è necessario per consentire le manovre dei bus Tper che, arrivando in deviazione da via Codivilla, entrano sulla salita di San Michele in Bosco.

I percorsi alternativi: