Rugby: Giacobazzi Modena, colpo esterno e vetta

Il Giacobazzi vince in rimonta a Livorno e dopo due giornate è primo in classifica insieme al Florentia. Il 32-22 ai Lions Amaranto, primo colpo esterno stagionale dei biancoverdeblù, vale il primato per la squadra di coach Rovina, che grazie ad una prestazione in crescendo nella ripresa ha conquistato la seconda vittoria piena su due partite.

Il tecnico modenese prosegue con la linea verde, schierando un XV di partenza molto giovane, anche a causa delle assenze sulla trequarti di capitan Michelini, Daupi e Utini. Nel primo tempo i Lions confermano di essere squadra tosta ed organizzata, una neopromossa tutt’altro che arrendevole, e dopo il primo squillo su punizione di Esposito, i padroni di casa colpiscono a metà primo tempo con la prima meta dell’incontro ad opera della prima linea Giusti.

La trama dell’incontro è chiara: i Lions provano a fare male con la mischia, puntando sull’esperienza di alcuni suoi avanti, il Giacobazzi risponde col gioco aperto e la rapidità dei suoi trequarti. Poco dopo la mezz’ora arriva la risposta geminiana con Pedrielli, che riporta avanti i biancoverdeblù, ma a cavallo di primo e secondo tempo, col Modena in inferiorità numerica per il giallo a Rizzi, i Lions la ribaltano e allungano: la meta di Scardino e il piede di Rolla confezionano il 15-8 del primo tempo, la meta di mischia di Magni trasformata da Rolla porta i toscani avanti 22-8 ad inizio ripresa.

Sembrano riemergere le difficoltà della scorsa stagione nel mantenere il risultato nelle gare esterne, invece l’ultimo quarto di gara è tutto biancoverdeblù, complice anche il giallo alla terza linea dei Lions Giacomo Bernini, che lascia i suoi senza un uomo e un riferimento. Al 28’ Andrea Debortoli, entrato da 10 minuti per Parmeggiani, segna la sua seconda meta in due partite in Prima squadra. Esposito trasforma e Modena torna a distanza di break. Passano tre minuti ed è Biskupec a siglare la meta che, con la trasformazione di Esposito, regala il pari al Modena. L’inerzia è favorevole al Giacobazzi, che nei cinque minuti finali conquista vittoria e bonus: al 36’ Esposito centra i pali dalla piazzola e allo scadere la meta di Cremonini trasformata da Esposito completa la festa.

Serie B (girone 2), Risultati 2° turno: Lions Amaranto-Giacobazzi Modena Rugby 22-32 (0-5), Jesi-Rugby Parma 16-15 (4-1),Florentia-UR Capitolina 28-8 (5-0), Highlanders Formigine-Cus Siena 14-30 (0-5), Valorugby Emilia B-Livorno 7-12 (1-4). Riposa: Imola.

Classifica: Giacobazzi Modena, Florentia 10, Livorno, Cus Siena 9, Lions Amaranto, Jesi 4, Valorugby Emilia B 2, Rugby Parma, UR Capitolina 1, Highlanders Formigine*, Imola* 0. *Una gara in meno.

Prossima giornata (3/11/2019), 3° turno: Giacobazzi Modena-Valorugby Emilia, Jesi-Highlanders Formigine, Rugby Parma-Imola, Cus Siena-Florentia, Livorno-Lions Amaranto. Riposa: UR Capitolina.

Tabellino:

Lions Amaranto Rugby-Giacobazzi Modena Rugby 1965 22-32

Marcature: 3’ cp Esposito, 22’ meta Giusti nt, 31’ meta Pedrielli nt, 35’ cp Rolla, 39’ meta Scardino tr Rolla; 43’ meta Magni M. tr Rolla, 68’ meta Debortoli tr Esposito, 71’ meta Biskupec tr Esposito, 76’ cp Esposito, 80’ meta Cremonini tr Esposito.

Lions Amaranto: Magni N.; Banchieri, De Libero, Shehu, Barsali; Rolla, Magni M.; Bernini, Scardino (62’ Giglioli), Tamberi; Cortesi (49’ Marmugi), Ciandri (58’ Pulaha); Tichetti (44’ Bertini), Giusti (69’ Filippi), Fusco. Non entrati: Siviero, Gregori. All. Brancoli.

Giacobazzi Modena: Biskupec; Pedrielli (60’ Rossetto), Trotta, Cremonini, Pianigiani; Silvestri (50’ Uguzzoni), Esposito; Venturelli M., Covi, Di Pascale; Dormi (4’ Cojocari), Parmeggiani (55’ Debortoli); Rizzi, Rodriguez, Righi (56’ Malisano). Non entrati: Secchi, Tusini. All. Rovina.

Arbitro: Giacomo Favorini (Perugia).

Note: Ammoniti: 38’ Rizzi (Giacobazzi Modena), 63’ Bernini (Lions Amaranto), 76’ Barsali (Lions Amaranto). Risultato primo tempo: 15-8. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Lions Amaranto 0.

(foto: Sara Bonfiglioli)