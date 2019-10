Tennis, Serie A: doppia sconfitta per lo Sporting

Domenica senza soddisfazioni per le squadre dello Sporting, impegnate nei campionati nazionali di serie A.

In casa, ennesima sconfitta (3 a 1) per la formazione di A2 Femminile ad opera del TC Cagliari che ha concesso solamente un singolare, quello vinto da Giulia Guidetti su Anna Floris dopo una maratona di oltre due ore.

In trasferta, sconfitta 4 a 2 anche la formazione maschile di A1 dello Sporting, che ha schierato il neo acquisto Pietro Rondoni, contro la capolista, il TC Crema di Paolo Lorenzi, che ha lasciato sul campo solamente un singolare, vinto da Michele Vianello su Lorenzo Bresciani e un doppio vinto dalla coppia Dalla Valle-Rondoni sul tandem Bresciani-Vincent Ruggeri.

Risultati A1 maschile. Singolari: Ungur batte Rondoni (foto) 64 76; Vianello batte Bresciani 63 63; Lorenzi batte Dalla Valle 76 62; Vincent Ruggeri batte Mazzoli 61 62. Doppi: Lorenzi/Golubev battono Mazzoli/Vianello 61 76; Dalla Valle/Rondoni battono Vincent Ruggeri/Bresciani 75 64.

Risultati A2 Femminile. Singolari: Guidetti batte Floris 62 67 76; Eraydin batte Muratori 62 63; Dessolis batte Guidotti 61 61. Doppio: Eraydin/Dessolis battono Muratori/Guidotti 64 61.

La prossima giornata vedrà impegnate entrambe le squadre dello Sporting in trasferta. L’A2 Femminile in un turno infrasettimanale, venerdì 1 novembre, sui campi del TC Rungg in Val Gardena mentre l’A1 giocherà domenica prossima, 3 novembre, sui campi del TC Italia a Forte dei Marmi.