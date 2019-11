Amatori Valorugby a Modena in cerca della prima vittoria

Terza giornata di campionato e ancora un avversario di rango per l’Amatori Valorugby, impegnato domenica in trasferta contro il Modena Rugby 1965, squadra a punteggio dopo dopo due giornate e in testa alla classifica insieme al Florentia grazie alle due vittorie con i Lions Amaranto e al debutto contro Jesi.

Gara che si annuncia avvincente con la difesa dell’Amatori Valorugby a confronto con la squadra più prolifica del campionato ed è proprio sulla tenuta della difesa che i ragazzi di Zanichelli e Manici punteranno, cercando di limitare i falli concessi agli avversari, punto su cui sono maturale le due sconfitte di misura.

Amatori Valorugby che dovrà fare a meno del capitano Kevin Tolaini, la cui stagione è già terminata a causa del duro placcaggio subito domenica scorsa da una terza linea del Livorno e che la settimana prossima sarà operato. Calcio d’inizio a Collegarola alle 14.30, direzione arbitrale affidata al bolognese Carmine Marrazzo.

Gli altri impegni del weekend:

Serie C2

Trasferta modenese per l’Amatori Parma Lupi per la terza giornata del campionato di serie C2. Ancora imbattuti in campionato, i ragazzi di Silao Leaega scenderanno in campo alle 12.30 a Collegarola per affrontare la cadetta del Modena Rugby 1965.

Under 16

Prima partita della seconda fase per l’Amatori Parma nel campionato under 16, Cillo e compagni scenderanno in campo al “Beltrametti” di Piacenza domenica alle 11.00 contro i Lyons.