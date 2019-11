Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2019, le iniziative a Castelfranco Emilia

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2019, sono tante le iniziative in programma a Castelfranco Emilia. Si comincia domenica 3 novembre alle 10.00 con il ritrovo e l’esibizione del corpo bandistico comunale in Piazza della Vittoria, davanti alla sede del Comune. Da lì, poi, alle 10.30 prenderà il via un corteo che percorrerà le vie cittadine con la deposizione di una corona in via Emilia (vicino allo Sportello del Cittadino) davanti alla lapide dei 73 partigiani castelfranchesi caduti.

Alle 11.00 è previsto l’arrivo ai Giardini Pubblici dove verrà deposta una corona presso il monumento ai Caduti di tutte le guerre, con la benedizione del parroco Don Remigio Ricci. A seguire il saluto del Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano. Insieme a lui, a presiedere la l’iniziativa, ci sarà Iames Cavallieri, Presidente dell’Associazione ANPI sezione di Castelfranco Emilia (in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso la sala “Gabriella Degi Esposti” – biblioteca comunale Lea Garofalo, Piazza della Liberazione 5).

Da non perdere, poi, “L’Accademia Militare più vecchia del mondo”, iniziativa in programma lunedì 4 novembre sempre alla sala “Gabriella degli Esposti” dove, a partire dalle 21.00, il Tenente Colonnello Marco Nasi, Comandante del 2° Battaglione Allievi, racconterà la storia dell’Accademia Militare di Modena.

Si termina, infine, mercoledì 6 novembre al Teatro Dadà di via Curiel 26 a Castelfranco Emilia con “L’Inno svelato”, chiacchierata briosa su “Il canto degli Italiani”, di e con Michele D’Andrea.

Su il sipario alle 21.00 e l’ingresso è gratuito.