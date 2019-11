A Lizzano in Belvedere il 9 e 10 novembre il 1° torneo di Baskin in Emilia Romagna

Si terrà sabato 9 e domenica 10 novembre a Lizzano in Belvedere il primo Torneo di Baskin in Emilia-Romagna, organizzato da Michele Furia (organizzatore del Torneo Internazionale “Un canestro per Bologna”) in collaborazione con la Società Vis Trebbo di Castel Maggiore e il Comune di Lizzano.

Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare insieme nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze).

Il Baskin permette infatti la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e questa proposta, effettuata nella scuola, diventa un laboratorio di società.

Il torneo si terrà al Palazzetto dello Sport e Cultura “Enzo Biagi” (via Tre Novembre 3) sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 e domenica dalle 8.30 alle 13

Per informazioni

Un Canestro per Bologna – 338 1093601