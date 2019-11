Albinea, tra pievi e castelli con gli “Amici del Cea”

Domenica 10 novembre, gli “Amici del Cea” organizzano una camminata tra le pievi e i castelli di Albinea. La partenza sarà alle 9 dall’area artigianale di Botteghe di Albinea (via Maritano). Il percorso è lungo 9 chilometri con un dislivello di 150 metri su strade asfaltate. Si camminerà sull’ anello per via Monteiatico fino all’antico borgo di Broletto, alla Pieve e al castello di Albinea. Il gruppo sarà accompagnato da Adriano Corradini, presiedente della Pro Loco, che spiegherà il territorio e le sue bellezze.

La partecipazione è libera e gratuita. I partecipanti dovranno presentarsi con un abbigliamento adeguato ed è consigliato portare con sé una borraccia d’acqua.

L’iniziativa sarà rinviata in caso di maltempo. Per avere maggiori informazioni, è possibile contattare Giorgio al numero 3420564688.