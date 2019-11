Casalgrande, forti sconti sulle rette dei nidi per le famiglie fino a 26mila euro di Isee

Forti sconti sulle tariffe di accesso ai nidi d’infanzia per venire incontro ai bisogni delle famiglie nella fascia di reddito fino a 26mila euro: questo in sintesi il contenuto di una delibera della Giunta comunale di Casalgrande, che recepisce la misura sperimentale ‘Al nido con la Regione’ per l’anno educativo 2019 2020. Si tratta di una iniziativa finalizzata all’abbattimento delle rette / tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia, a titolarità pubblica o a titolarità e gestione privata esclusivamente se convenzionati con Comuni o Unioni di Comuni.

Queste le esenzioni a seconda della fascia di reddito: per la fascia da 0 a 5.200 euro di reddito, la tariffa è abbattuta del 100%, quindi l’accesso al servizio è gratuito. Per la fascia da 5.200 a 21mila euro, la tariffa è ridotta del 75%; per la fascia da 21mila a 24mila euro, la riduzione è del 60%; per quella da 24 a 26mila, lo sconto è del 45%. La misura è stata adottata dopo che la Regione ha approvato un finanziamento di 72mila euro per il Comune di Casalgrande, a sostegno della riduzione delle tariffe. Gli sconti si applicano a partire dalla retta di frequenza di ottobre 2019 e fino al mese di giugno 2020.