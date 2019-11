Giornata Mondiale Diabete, iniziative a Bologna

Al centro dell’appuntamento AGD Bologna colloca due temi importanti per il presente e futuro delle nuove generazioni con diabete tipo 1: la ricerca della cura per semplificare la vita quotidiana fatta di continue punture e controlli. Investire e sostenere la ricerca per la cura è una necessità perché ci si può fermare all’ultimo miglio.

L’altro tema è il sostegno e lo sviluppo del protocollo pubblico per il bambino con diabete a scuola. La presenza del team integrato con l’apporto dell’infermiere a scuola costituisce uno dei punti qualificanti a sostegno delle famiglie, specie quelle in condizioni di difficoltà, per avere un monitoraggio completo dell’andamento con la patologia nella complessità e varietà di condizioni rappresentate dalla patologia diabetica, e nonostante microinfusori e CGM, il sostegno non è mai troppo.

AGD Bologna sarà con un gazebo informativo, insieme ai medici ed infermieri della pediatria del Policlinico Sant’Orsola di Bologna per il controllo gratuito delle glicemie e dei parametri metabolici di rischio e ai nostri volontari.

Mercatino di beneficienza a sostegno della ricerca per la cura del diabete giovanile tipo 1

Le mamme dell’associazione, tra una glicemia e l’altra, lavorano come aiutanti di babbo natale per realizzare tanti preziosi articoli fatti a mano, ideali per i vostri doni di Natale. L’intero ricavato del mercatino sarà devoluto al progetto di ricerca sostenuto da AGD, condotto dall’Università di Bologna in collaborazione con il DRI (Diabetes Research Institute) di Miami (qui puoi saperne di più). Il dono più grande per noi è la speranza di una cura, e Grazie alla Ricerca, ogni giorno siamo più vicini a realizzarlo!

Sabato 9 e Domenica 10 Novembre ti aspettiamo in Via de Pepoli 1A, laterale di Piazza Santo Stefano.

Vieni a trovarci dalle 10.00 del mattino alle 19.00, ti accoglieremo con cioccolata calda, panettone e tanta allegria.