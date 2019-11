I Kairos Tango, domenica 10 novembre al Teatro Troisi di Nonantola per la rassegna “Note di Passaggio”

L’associazione Amici della Musica, in collaborazione con il Comune di Nonantola, propone domenica 10 novembre alle ore 17 al Teatro Troisi il concerto dei Kairos Tango. L’evento fa parte della rassegna “Note di Passaggio” e si avvale del contributo dell’Associazione Ricreativa Culturale “La Clessidra” di Nonantola.

Il gruppo si esibirà in musiche di Piazzolla, Rivero, Fedel, Galliano, Saguatti, Gelfini, Coruzzi, Salgán.

Il tango negli ultimi decenni ha scardinato generi e confini, incorporando contaminazioni dal mondo del jazz e della musica elettronica, ma riscoprendo anche la nostalgia per la milonga tradizionale e il gusto per una dimensione cameristica dell’esecuzione.

Kairos Tango

Nasce inizialmente come trio nel 2016 dall’incontro di tre musicisti di formazione classica, ma appassionati studiosi e interpreti del tango argentino in ogni sua declinazione e forma, per poi ampliarsi, nel 2018, accogliendo al suo interno il bandoneonista Andrea Coruzzi. Il repertorio spazia dal tango viejo, risalente agli inizi dello scorso secolo al tango nuevo di Astor Piazzolla, con un occhio di riguardo agli autori contemporanei, dando quindi vita a un progetto in continua evoluzione volto, grazie ad accurati arrangiamenti effettuati dall’ensemble, a fondere il rispetto stilistico nella prassi esecutiva con la dimensione ed il pensiero fortemente cameristico dell’ensemble.