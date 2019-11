Furto in un bar tabacchi a Bagnolo in Piano

Poco prima delle 4.00 di oggi 9 novembre 2019, i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano, su input della centrale operativa del comando provinciale carabinieri di Reggio Emilia allertata dall’allarme di furto, intervenivano in un bar tabacchi di via Europa a Bagnolo in Piano curando l’intervento pertinente un sopralluogo di furto.

Giunti sul posto i Carabinieri avevano modo di accertare che ignoti ladri dopo aver forzato la porta d’ingresso si introducevano all’interno dei locali che ospitano l’attività commerciale da dove asportavano, stando ai primi controlli ancora in fase di inventario, varie stecche di sigarette e il cassetto del registratore di cassa. Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva asportata il danno arrecato è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.