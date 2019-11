Fuga di gas domenica mattina in piazza Unità a Bologna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con più squadre e il nucleo sostanze pericolose. Si è resa necessaria l’evacuazione di uno stabile: 16 le famiglie allontanate momentaneamente. Sembra che il gas provenisse dagli scantinati. La zona è stata isolata in via precauzionale, come da prassi. Sul posto, oltre ai pompieri, il personale tecnico di Hera che ha intercettato la perdita, e la Polizia locale.