Un ferito a Sant’Antonio di Pavullo in incidente stradale tra auto e trattore

Questa sera alle ore 19.30 sulla SS12, altezza via Giardini Nord in località Sant’Antonio di Pavullo, si è verificato un incidente stradale tra un’autovettura ed un trattore agricolo. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118 vigili del fuoco e due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Pavullo per i rilievi sul sinistro e la viabilità stradale. Il conducente dell’autovettura, un 42enne cittadino del luogo, è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara. La dinamica in corso di accertamento a cura del Carabinieri della Compagnia di Pavullo.