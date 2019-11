Castelnuovo R., Consiglio Comunale in seduta aperta dedicato alla responsabilità sociale di genere

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi ha convocato un Consiglio Comunale in seduta aperta per lunedì 18 novembre alle 20.30 presso la Sala Consiliare.

Nella seduta si discuterà della responsabilità sociale di genere, alla presenza dell’Assessora regionale alle Attività produttive Palma Costi e delle operatrici del Centro Antiviolenza dell’Unione Terre di Castelli, Enrica Lancellotti ed Elena Montorsi.

In apertura di seduta verrà ricordata la sindaca Maria Laura “Lalla” Reggiani, nell’ottavo anniversario della scomparsa.

La vicesindaca Daniela Sirotti Mattioli spiega così il significato di questo appuntamento, al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e intervenire: “La violenza contro le donne è un tema drammaticamente attuale. Noi abbiamo sempre cercato di valorizzare il ruolo delle donne e favorire il loro sviluppo sociale non solo nel contesto famigliare, ma anche professionale. Negli anni abbiamo fatto tante iniziative pubbliche sulla parità di genere e contro la violenza sulle donne e nelle scuole abbiamo sviluppato progetti culturali perché siamo convinti che il riconoscimento del valore sociale della donna non possa che iniziare dall’educazione delle giovani generazioni. Abbiamo scelto di fare questo Consiglio Comunale aperto per puntare i riflettori su temi quali la violenza sulle donne e l’omofobia, e per affermare la necessità di un cambio di mentalità nei confronti del ruolo della donna, sottolineando il potenziale che viene perso se la donna continua ad essere considerata marginale all’interno della società”.