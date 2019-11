“Short on Work”, domani alla Fondazione Marco Biagi di Modena la premiazione del concorso internazionale di video brevi sul lavoro

Il vincitore della 7° edizione del concorso internazionale “Short on Work”, di video brevi sul lavoro, verrà proclamato alla Fondazione Marco Biagi nel corso di una cerimonia in programma mercoledì 20 novembre alle ore 17.15. Short on Work è un progetto ideato e promosso dalla Fondazione Marco Biagi nell’ambito del Corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione.

Lo scopo del concorso “Short on Work” è promuovere e raccogliere opere audiovisive sul lavoro e alimentare un archivio audiovisivo internazionale sulle rappresentazioni del lavoro contemporaneo, da utilizzare a fini didattici e di ricerca. Secondo l’approccio interdisciplinare adottato, le rappresentazioni audiovisive del lavoro sono in grado di cogliere in modo originale le importanti trasformazioni del lavoro negli ultimi decenni, superando la tradizionale polarizzazione tra cinema d’impresa e documentario sociale. Short on Work rivolge pertanto una particolare attenzione ai video brevi, espressione di un approccio all’audiovisivo come strumento e pratica non solo di documentazione ma anche di riflessione e di ricerca.

L’appuntamento si concluderà con la proiezione, in anteprima, di un corto del famoso regista greco Yorgos Lanthimos.

Quest’anno la cerimonia sarà preceduta (dalle 15 alle 16.45) dalla presentazione dei risultati del progetto di ricerca “Me, Myself and Work”, realizzato dalla Fondazione Marco Biagi nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione di Unimore e sostenuto dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il progetto rivolto alle scuole superiori modenesi consiste in un percorso laboratoriale dedicato al lavoro contemporaneo attraverso alcuni dei principali stereotipi che lo caratterizzano e attraverso le rappresentazioni documentaristiche raccolte dalla Fondazione negli ultimi anni. L’evento di restituzione dei risultati del progetto alle scuole sarà a porte chiuse.

Lo staff dei progetti, coordinato dal prof. Tommaso Fabbri, è composto da assegnisti di ricerca, dottori e dottorandi di ricerca del corso di Dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione.